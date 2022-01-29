Galatasaray Kulübü üye bilgilendirme toplantısında yaşanan olay nedeniyle bir açıklama yayınladı. Yapılan yazılı paylaşımda, "ayın Süleyman Öztürk’e yönelik dün gerçekleştirdiğimiz üye bilgilendirme toplantısında yapılan, Galatasaray kültürü ve değerleri ile asla bağdaşmayan saygısızlığı en güçlü biçimde kınıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Değerli Galatasaraylılar,

Galatasaray Spor Kulübü'ne ve camiamıza uzun yıllar başarıyla hizmet etmiş Sayın Süleyman Öztürk'e yönelik dün gerçekleştirdiğimiz üye bilgilendirme toplantısında yapılan, Galatasaray kültürü ve değerleri ile asla bağdaşmayan saygısızlığı en güçlü biçimde kınıyoruz.

Bu kapsamda Yönetim Kurulumuz bugün bir araya gelerek, 13297 numaralı üyemizin oybirliği ile ve tedbirli olarak Disiplin Kurulu'na sevkine karar vermiştir.

Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu olarak camiamızda bu tarz bir üslubun hakim olmasına ve kabullenilmesine izin vermeyeceğimizi saygı ile paylaşırız.

Galatasaray Spor Kulübü