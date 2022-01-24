Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Adı Galatasaray ile anılan Gedson Fernandes ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Domenec Torrent'in Trabzonspor maçının ardından yaptığı açıklamada transferini yalanladığı Portekizli futbolcunun Benfica ile antrenmana çıkmadığı ve sarı-kırmızılı takımla sözleşme imzalamak için bugün İstanbul'a geleceği duyuruldu. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Süper Lig'de yaşadığı krizi bir türlü sonlandıramayan Galatasaray, son olarak Trabzonspor'a da kaybetti. Transfere ağırlık veren sarı kırmızılılar için Gedson Fernandes ismi ön plana çıksa da, teknik direktör Domecec Torrent maçın ardından 'spekülasyon' açıklaması yapmıştı.

"BUGÜN İSTANBUL'A GELECEK"

Dünyaca ünlü gazeteci Fabrizio Romano'ya göre ise Gedson Fernandes transferi tamamlandı. Buna göre 1.5 yıllık anlaşma boyunca oyuncunun maaşının tamamı Galatasaray tarafından karşılanacak.



Evrakların yetişmesi halinde Gedson Fernandes bugün İstanbul'da olacak.

ANTRENMANA ÇIKMADI!



Öte yandan Portekiz basınından O Jogo'da yer alan ve fotomac.com.tr'den Görkem Ağgündüz'ün derlediği habere göre; yıldız futbolcunun Benfica'nın bugün yaptığı antrenmana katılmadığını ve gün içerisinde İstanbul'a doğru yola çıkacağı duyuruldu.



