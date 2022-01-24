GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'da DeAndre Yedlin ile yollar ayrıldı! İşte yeni adresi

Son dakika Galatasaray haberleri: Geçtiğimiz günlerde Brezilyalı orta saha oyuncusu Gustavo Assunçao ile yollarını ayıran Galatasaray'da bir ayrılık daha gerçekleşti. Sarı-kırmızılılar, ABD'li sağ bek oyuncusu DeAndre Yedlin ile sözleşme feshi konusunda anlaşmaya vardı. İşte 28 yaşındaki futbolcunun yeni adresi... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 24.01.2022- 15:08 Güncelleme Tarihi: 24.01.2022- 15:09