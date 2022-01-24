Galatasaray'da Gustavo Assunçao'nun ardından bir ayrılık daha gerçekleşti. Sarı-kırmızılı kulüp, Amerikalı sağ bek DeAndre Yedlin ile de yollarını ayırdı.
GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'da DeAndre Yedlin ile yollar ayrıldı! İşte yeni adresi
Son dakika Galatasaray haberleri: Geçtiğimiz günlerde Brezilyalı orta saha oyuncusu Gustavo Assunçao ile yollarını ayıran Galatasaray'da bir ayrılık daha gerçekleşti. Sarı-kırmızılılar, ABD'li sağ bek oyuncusu DeAndre Yedlin ile sözleşme feshi konusunda anlaşmaya vardı. İşte 28 yaşındaki futbolcunun yeni adresi... (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 24.01.2022- 15:08 Güncelleme Tarihi: 24.01.2022- 15:09
Hürriyet'in haberine göre; tecrübeli futbolcu ile görüşme yapan sarı-kırmızılılar, sözleşmesinin feshi konusunda anlaşmaya vardı.
Galatasaray ile sözleşmesini karşılıklı olarak fesheden Yedlin'in saat 15.00 uçağı ile Amerika'ya gideceği belirtildi.