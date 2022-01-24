Süper Lig'de bu sezon hayal kırıklığı yaratan Galatasaray'da, gözler transfere çevrildi. Devre arasında kadrosuna önemli takviyeler yapmak isteyen sarı kırmızılıların hedeflerinden birisi de stoper bölgesi. Bir süredir bu bölge için arayışlarını sürdüren Cimbom'un, hedefindeki isim ortaya çıktı. Sarı-kırmızılıların, Marsilya'da gözden düşen 32 yaşındaki savunma oyuncusu Alvaro Gonzalez'i gündemine aldığı öne sürüldü. İşte detaylar...

Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonlarından birini yaşayan Galatasaray'da gözler transfere çevrildi. Birçok bölgeye takviye yapmayı planlayan sarı-kırmızılılar için Fransız basınından flaş bir iddia geldi.

Fotomac.com.tr'nin RMC Sport'dan derlediği habere göre; savunmasını güçlendirmek isteyen Galatasaray'ın Marsilya'da gözden düşen 32 yaşındaki defans oyuncusu Alvaro Gonzalez'i gündemine aldığı kaydedildi.

Galatasaray'ın, İspanyol savunma oyuncusu için satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunmaya hazırlandığı ifade edildi.

Başkan Pablo Longoria ve teknik direktör Jorge Sampaoli tarafından takımda istenmeyen Gonzalez'in de sarı-kırmızılılara sıcak baktığı öne sürüldü.

Marsilya ile sözleşmesi 2024 yılında sona erecek 32 yaşındaki Gonzalez, bu sezon sadece 10 maçta görev yaptı.