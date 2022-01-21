Şimdi herkes müsait bir yerine kına yakabilir... Başta Burak Elmas ve avaneleri sonra da Taksim Meydanı'nda mehter takımını izleyen İspanyol turist gibi davranan Torrent efendi... Bir kaç hafta öncesine kadar düşme ihtimali çok yüksek Kasımpaşa ile Galatasaray arasındaki puan farkı şu an sadece 3... Galatasaray ufak ufak düşme potasına yürüyor. Şurası bir gerçek ki gerek takım gerek bireysel savunmada Türkiye'nin en kötüsü Galatasaray. Yedikleri gollere bakın... İlk golde kornerde ceza sahasında 6 tane Galatasaraylı oyuncu var ama Donk bomboş hiçbir markaj altında kalmadan golü yapıyor. İkinci Kasımpaşa golünde ise Umut, topu aldığında üç metre çapındaki dairede hiçbir Galatasaraylı oyuncu yok. Kaleye sadece 6-7 metre uzakta ve topu düzeltip vurabiliyor. Üçüncü golde de slalom yapar gibi Kasımpaşalı oyuncular destan yazıp golü atıyorlar. Böyle golleri ancak veteran takımlar yer. Oysa Galatasaray, Halil'in golüyle maça önde başlamıştı. Bir kontratakla ve Ertuğrul'un gereksiz öne çıkışıyla gol gelmişti. Bir de ikinci yarıda Kerem'in direkten dönen topu... İşte Galatasaray takımı bu. Kenarda Torrent diye bir hoca var. Galatasaray gol atıyor, suni hafif bir sevinme, maç boyu poker face suratıyla hiçbir reaksiyon göstermeyen kifayetsiz işi kafasında ve ruhunda bitirmiş bir adam. İşte Burak Elmas ve yöneticilerinin eseri bu. Kasımpaşa'yı kutlamak lazım. Kazana kazanan düşme potasının üzerine çıktılar. Ve kutlanacak diğer isim de hakem Tugay Kaan Numanoğlu. Türkiye'nin en soğukkanlı en sakin hakemi. Asla oyuncuyu tahrik etmiyor. Topa ve rakibe yapılan hareketleri mükemmel süzdü. Kusursuza yakın bir maç yönetti.