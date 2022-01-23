Galatasaray için Trabzonspor maçı birçok açıdan önem taşıyor. Sarı-kırmızılı ekip kazanması halinde rahat bir nefes alacak. Kaybedilmesi halinde ise düşme tehlikesi tavan yapacak. Bu durum Fatih Terim'in ayrılığıyla birlikte taraftarla arası açılan yönetimi de direkt etkileyecek.
Galatasaray'da seçim kapıda! Burak Elmas istifa mı edecek?
Süper Lig'de üst üste alınan başarısız sonuçlar sonrası Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Buna göre sarı kırmızılıların başkanı Burak Elmas, Trabzonspor maçından da mağlubiyet ile ayrılınması halinde seçime kararı alacak. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 23.01.2022- 06:40 Güncelleme Tarihi: 23.01.2022- 07:00
Fotomaç'ın haberine göre, artık tepkileri göğüslemekte zorlanan Başkan Burak Elmas, derbide de mağlubiyet alınması halinde seçim kararı alacak.
Son yapılan toplantıda yöneticilerin de bu yönde taleplerini Elmas'a ilettikleri ve başkanın da kabul ettiği öğrenildi. Elmas'ın son dönemde çok stres yaşadığı ve çeşitli sağlık problemlerinin ortaya çıkmaya başladığı gelen bilgiler arasında yer aldı.