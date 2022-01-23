Son yapılan toplantıda yöneticilerin de bu yönde taleplerini Elmas'a ilettikleri ve başkanın da kabul ettiği öğrenildi. Elmas'ın son dönemde çok stres yaşadığı ve çeşitli sağlık problemlerinin ortaya çıkmaya başladığı gelen bilgiler arasında yer aldı.