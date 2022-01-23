GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'da Trabzonspor derbisi seferberliği! Futbolcular...

Spor Toto Süper Lig'de işler Galatasaray'ın istediği gibi gitmiyor. Sarı-kırmızılı takım son 11 maçtan sadece 1 galibiyet alabilirken, düşme hattının 3 puan üstünde bulunuyor. Cimbom Trabzonspor derbisini çıkış maçı olarak görürken; futbolculardan Arda Turan, Muslera ve Marcao teknik direktör Domenec Torrent'ten izin alarak takımla toplantı yaptı. G.Saray'da yönetim de Florya'da takımı yalnız bırakmadı. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 23.01.2022- 06:40