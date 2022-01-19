GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray'da aranan kan bulundu! Amadou Diawara transferinin formülü belli oldu

Orta saha arayışlarını sürdüren Galatasaray, bu bölgeye takviyeyi İtalyan devi Roma'dan yapacak. Sarı kırmızılılar, sezon başında da gündeme gelen Amadou Diawara için girişimlere başladı. Cimbom, 24 yaşındaki Gineli futbolcu için transfer formülünü de belirledi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 19.01.2022- 06:40