Orta sahada büyük problem yaşayan Galatasaray, acil çözüm arayışlarına girdi. Sarı-kırmızılı yönetim, sezon başında da gündeme gelen ancak gerçekleşmeyen Amadou Diawara transferini bu kez bitirmeye kararlı.
GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray'da aranan kan bulundu! Amadou Diawara transferinin formülü belli oldu
Orta saha arayışlarını sürdüren Galatasaray, bu bölgeye takviyeyi İtalyan devi Roma'dan yapacak. Sarı kırmızılılar, sezon başında da gündeme gelen Amadou Diawara için girişimlere başladı. Cimbom, 24 yaşındaki Gineli futbolcu için transfer formülünü de belirledi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 19.01.2022- 06:40
Fotomaç'ın haberine göre, Roma formasıyla sezonun ilk yarısında 8 maçta forma giyebilen ve şans bulmakta zorlanan 24 yaşındaki Gineli orta sahanın 6 aylığına kiralanacağı öğrenildi.
Galatasaray yönetiminin transferi bitirmek için önce yabancı kontenjanını boşaltmayı hedeflediği kaydedildi. Savunmanın önünde emniyet supabı olan Diawara'nın orta alana sertlik katması bekleniyor.