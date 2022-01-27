GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Gedson Fernandes'ten heyecanlandıran paylaşım!

Orta sahasını güçlendirmek isteyen Galatasaray'ın transfer hedeflerinden biri de Gedson Fernandes... Portekizli yıldız, sosyal medya hesabından taraftarları heyecanlandıracak bir paylaşım yaptı. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 27.01.2022- 14:23