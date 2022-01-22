Trabzonspor cephesi:

MUHTEŞEM 4'LÜ SAHADA

Visca, Bakasetas, Cornelius üçlüsüne izolasyonu biten Nwakaeme de katılıyor. Bu dörtlü ilk kez bir arada olacak. Hafif sakatlığı bulunan Hamsik maça yetiştirilmeye çalışılırken, kasığından sakat olan Abdülkadir Ömür yok.

PUCHACZ 11'E

Giresun maçında oyuna sonradan giren ve gerek enerjisi, gerek hücuma verdiği katkıyla dikkat çeken yeni transfer Polonyalı Puchacz'ın yarın ilk 11'de olması bekleniyor.

KEREM AKTÜRKOĞLU'NA ÖZEL ÖNLEM

Derbide takımın başında yer alacak olan Abdullah Avcı, G.Saray'ın en önemli hücum silahı Kerem Aktürkoğlu'nu kademeli savunmayla durdurmayı planlıyor.

HAMSIK ALARMI

Hafif sakatlığı bulunan Marek Hamsik'in ise derbiye yetiştirilmesine çalışılıyor. Dört silahşorun arkasında dinamik bir orta saha oluşturmak isteyen Abdullah Avcı, Hamsik'li ve Hamsik'siz iki farklı sistem üzerinde duruyor. Kart cezalısı Hüseyin Türkmen'in yerine stoperde Vitor Hugo ile Denswil'in birlikte oynaması planlanırken sağ bekte Dorukhan ile Bruno Peres arasında tercih yapılacak. Avcı ayrıca Bakasetas'tan rakip kaleye daha fazla şut çekmesini isterken, kanat oyuncularına da Cornelius'u daha çok topla buluşturmaları talimatını verdi.