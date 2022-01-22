Geçtiğimiz sezon İngiltere Premier Lig'de boy gösteren West Bromwich Albion'da yarım sezon kiralık olarak forma giydikten sonra geçtiğimiz yaz Celta Vigo'ya geri dönen Okay Yokuşlu bu sezon yalnızca sekiz maçta boy gösterebilmişti.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Okay Yokuşlu'dan ayrılık kararı! Galatasaray...
Galatasaray'ın transfer gündeminde bulunan A Milli Takım'ımızın oyuncularından Okay Yokuşlu, geleceği ile ilgili kararını verdi. 2023 yazına kadar sözleşmesi bulunan ve 2018 yılında 6 milyon Euro karşılığında İspanya La Liga ekibi Celta Vigo'ya transfer olan milli futbolcu, İspanyol ekibinden ayrılmaya karar verdi. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 22.01.2022- 10:27
Uzun bir süredir İspanyol ekibinden ayrılacağı konuşulan milli futbolcuyla ilgili olarak flaş bir transfer iddiası daha ortaya atıldı.
Fotomac.com.tr'nin İspanyol basınından derlediği haberde, 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan Okay Yokuşlu'nun kesin olaran Celta Vigo'dan ayrılma kararı aldığı iddia edildi.