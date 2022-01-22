GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Okay Yokuşlu'dan ayrılık kararı! Galatasaray...

Galatasaray'ın transfer gündeminde bulunan A Milli Takım'ımızın oyuncularından Okay Yokuşlu, geleceği ile ilgili kararını verdi. 2023 yazına kadar sözleşmesi bulunan ve 2018 yılında 6 milyon Euro karşılığında İspanya La Liga ekibi Celta Vigo'ya transfer olan milli futbolcu, İspanyol ekibinden ayrılmaya karar verdi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 22.01.2022- 10:27