Takvim'in haberine göre; Sarı-Kırmızılılar'ın efsane ismi geçtiğimiz günlerde sürpriz isimlerle buluşarak başkanlık hedefi için ilk hamlesini yaptı. Terim'in camianın önde gelen isimlerinden Ahmet Ocaklı, Erden Timur, Bahattin Demirbilek, Rezan Epözdemir ve Hakan Üstünberk ile bir araya geldiği öğrenildi.