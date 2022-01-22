Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Kasımpaşa'yı sahasında ağırlayan Galatasaray, 3-1'lik skorla mağlup oldu. Sarı-kırmızılılarda başkan Burak Elmas ve yönetim taraftarlar tarafından protesto edilirken, penaltıyı vermeyen VAR hakemi Özgüç Türkalp için düğmeye bastığı ifade edildi. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray'ın Kasımpaşa'ya 3-1 yenilmesi bardağı taşırdı ve tribünler Başkan Burak Elmas'a büyük protestolarda bulundu. Eleştiri oklarının hedefinde olan Başkan Elmas'ın, camiada istenmeyen adam ilan edilen yönetici Işıtan Gün'ün istifasını istediği öğrenildi.

Fotomaç'ın haberine göre; Işıtan Gün'ün yurt dışında olduğu ve Türkiye'ye döndükten sonra görevi bırakacağı bildirildi. Ayrıca Kasımpaşa maçında skor 1-2'yken ceza sahası içinde elle oynayan futbolcunun pozisyonunda 'devam' kararı veren VAR hakemi Özgüç Türkalp'in de kariyeri bitiyor.



Türkalp için TFF Başkanı Nihat Özdemir ile görüşen Elmas'ın hakeme düdüğünü astırmaya kararlı olduğu iddia edildi.