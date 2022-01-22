Galatasaray'da kötü günler sürüyor. Sezonun ikinci yarısında 3 lig maçına çıkan sarı-kırmızılılar sıfır çekerek taraftarını kahretti ve hayal kırıklığı yaşattı. Küme düşme hattıyla arasında sadece 4 puan kalan Cimbom, tarihinin en zor dönemlerinden birini yaşıyor. Fatih Terim'in ayrılığı sonrası takımın başına geçeli bir hafta olan Domenec Torrent, takımın öz güveninin kaybolduğunu itiraf etti. Fotomaç'ın haberine göre; İspanyol çalıştırıcı, yarın oynanacak Trabzonspor maçını takımın kendine gelmesi için en önemli fırsat olarak görüyor. 59 yaşındaki hoca, lidere karşı alınacak 3 puanla ekibinin üzerindeki ölü toprağı atacağına inanıyor.

UEFA AVRUPA LİGİ TAKTİĞİ

Kasımpaşa yenilgisi sonrası oyun formatının 4-2- 3-1 olacağını söyleyen Torrent, orta sahadaki eksiklerden dolayı Van Aanholt ve Alpaslan Öztürk'ü ön liberoda oynattığını ifade etti. Zorlu Trabzonspor karşılaşmasında ise bu bölgede Berkan ve Cicaldau'nun oynayacağı öğrenildi. İspanyol çalıştırıcının santrforda yer alan Halil Dervişoğlu'nun arkasında ise Morutan'ı görevlendirmesi bekleniyor. Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı kompakt futbolu bordo-mavililer karşısında uygulaması beklenen Torrent'in, oyun planını kontratak üstüne kuracağı ve Kerem Aktürkoğlu ile Halil Dervişoğlu'na önemli görevler vereceği kaydedildi.