Galatasaray'da Trabzonspor maçı hazırlıkları başladı! Ryan Babel...

Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray, sahasında Trabzonspor'u konuk edecek. Sarı kırmızılılarda bu maçın hazırlıkları başladı. Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Domenec Torrent yönetimindeki antrenmanda Ryan Babel de takıma katıldı.

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 21.01.2022- 16:20