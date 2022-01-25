2017/18'de Galatasaray 'da forma giyen ve 33 maçta 29 kez fileleri havalandırarak Sarı Kırmızılı ekibin şampiyonluğa ulaştığı sezonu gol kralı olarak tamamlayan Bafetimbi Gomis konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Yıldız futbolcunun menajeri Patrick Mendy, Al Hilal'den ayrılan Gomis ile ilgili Fanatik'e konuştu, Galatasaraylı taraftarları heyecanlandıracak açıklamalarda bulundu.
GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Bafetimbi Gomis'in menajerinden Galatasaray açıklaması!
Geçtiğimiz sezonlarda Galatasaray'da forma giyen ve ortaya koyduğu performansla taraftarın sevgilisi olan Bafetimbi Gomis ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Fransız yıldızın menajeri Patrick Mendy, Al Hilal'den ayrılan golcü futbolcunun sarı kırmızılılara dönmekten mutluluk duyacağını ifade etti. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
'Galatasaray'a kapımız açık'
Fransız yıldızın Türkiye'ye dönmeye hazır olduğunu vurgulayan Mendy, ''Galatasaray'a kapımız açık ve ne olacağını göreceğiz. Eğer onu isterlerse Galatasaray ile yarım kalan hikayeyi tamamlamak adına dönmekten kesinlikle mutlu olacak.'' dedi.
2017/18 sezonunda Galatasaray'da forma giyen Gomis, Süper Lig 'de çıktığı 33 maçta 29 kez fileleri havalandırdı.