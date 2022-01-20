Yönetim yaşanan bu gelişmeyi Torrent'le paylaşırken, İspanyol hocanın vereceği raporun ardından son karar verilecek. Bu sezon Premier Lig'de hiç görev yapamayan Mendy, sadece lig kupasında 1 maçta 31 dakika sahada kalabildi. Sarı-kırmızılılar ayrıca Diawara ve Barkley konusunda da girişimlerine devam ediyor. Üç futbolcu için de satın alma opsiyonlu kiralama formülü üzerinde duran yönetim bir yandan da transfer için kaynak arıyor.