Teknik direktör Fatih Terim ile yollarını ayıran Galatasaray'da takımın başına Domenec Torrent getirilmişti. Sarı kırmızılılardaki sıradaki gündem ise sportif direktör. Daha dönce Mario Branco ile görüşen başkan Burak Elmas, bu kez İstanbul'a gelen Luis Campos ile masaya oturacak. İşte detaylar...

4 yıllık Fatih Terim dönemine son veren Başkan Burak Elmas futbolda yeni bir yapılanmaya gitmek istiyor. Florya'da birçok kişi ile yollarını ayıran ve İspanyol teknik heyet kuran sarı-kırmızılılar, futbol aklı olarak Portekiz ekolüne geçiş yapmayı düşünüyor. Bu planlamada ilk görüşme geçen hafta Mario Branco ile gerçekleşmişti. Sportif direktörlük görevi için Mario Branco ile görüşen Başkan Elmas'ın sıradaki toplantısı Luis Campos'la olacak.

Monaco ve Lille'de önemli işlere imza atan Portekizli futbol adamı, sarı-kırmızılı kulübün davetlisi olarak dün İstanbul'a geldi. Fotomaç'ın haberine göre; bugün oynanacak Galatasaray-Kasımpaşa maçını izleyecek olan Luis Campos'a futbolun başına geçmesi için teklif yapılacak. Dünyaca ünlü sportif direktör Luis Campos, Lille'in şampiyonluğunda, Zeki, Burak ve Yusuf Yazıcı'nın Fransa'ya gitmesinde önemli pay sahibi olmuştu. Compos ayrıca, sezon başında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a ücretli danışmanlık hizmeti vermişti.