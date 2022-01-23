Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, Trabzonspor karşılaşmasının ardından transfer sorusuna yanıt verdi.
Yönetimle birlikte transfer çalışmalarını sürdürdüklerini söyleyen Torrent "Kulüp olarak transfer çalışmaları içerisindeyiz. Ekip hangi pozisyonları güçlendirebilir bakıyoruz." açıklamasını yaptı.
Gedson Fernandes'in transferi hakkında sorulan soruları yantlayan Torrent "Transfer haberleri spekülasyon. Oyuncuyu tanıyorum. Benfica'da oynuyor. Galatasaray da kulüp olarak konuştuğumuz şeyler aramızda benle kalıyor. Bu sadece bir spekülasyon." ifadelerini kullandı.
Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent'ten Gedson Fernandes açıklaması!
Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray, derbi maçında Trabzonspor'a 2-1 yenildi. Sarı kırmızılılarda, teknik direktör Domenec Torrent, mücadele sonrası transfere dair açıklamalarda bulundu. İspanyol çalıştırıcı, Gedson Fernandes transferine ilişkin konuşurken, 'anlaşmaya varıldı' iddialarını yalanladı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 23.01.2022- 22:57 Güncelleme Tarihi: 23.01.2022- 23:02
Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, Trabzonspor karşılaşmasının ardından transfer sorusuna yanıt verdi.