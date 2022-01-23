Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, Trabzonspor karşılaşmasının ardından transfer sorusuna yanıt verdi.



Yönetimle birlikte transfer çalışmalarını sürdürdüklerini söyleyen Torrent "Kulüp olarak transfer çalışmaları içerisindeyiz. Ekip hangi pozisyonları güçlendirebilir bakıyoruz." açıklamasını yaptı.



Gedson Fernandes'in transferi hakkında sorulan soruları yantlayan Torrent "Transfer haberleri spekülasyon. Oyuncuyu tanıyorum. Benfica'da oynuyor. Galatasaray da kulüp olarak konuştuğumuz şeyler aramızda benle kalıyor. Bu sadece bir spekülasyon." ifadelerini kullandı.