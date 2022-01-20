Mostafa Mohamed'e Avrupa kulüplerinin ilgisi sürüyor. Fransız basını yıldız futbolcuya 4 kulübün talip olduğunu yazdı.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Fransızlar duyurdu! Mostafa Mohamed'in talipleri artıyor
Galatasaray'ın Mısırlı yıldızı Mostafa Mohamed, Avrupa transfer piyasasında adından söz ettirmeye devam ediyor. Son olarak Fransız basını, Ligue 1 ekiplerinden Lyon'un Mohamed'i transfer etmek için harekete geçtiğini yazdı. Ancak Mohamed için başka kulüpler de devrede. İşte detaylar... | GS spor haberi
Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 20.01.2022- 06:40
Takvim'in derlediği haberde; Lyon'un Mohamed'i gözüne kestirdiğini yazan RMC Sport, "Ancak Lyon, transferde tek başına değil. Sevilla, Hertha Berlin ve Lille de Mostafa'yla uzun süredir ilgileniyor."
"Burada önemli bir bilinmeyen var. Galatasaray sezon başından bu yana 29 maça çıkan ve 6 gol atan golcüsü için ne kadar para isteyecek?" ifadesini kullandı. Şu ana kadar G.Saray'a resmi bir teklif gelmediği de belirtildi.