GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray'da Arda Turan'dan Kasımpaşa maçı sonrası flaş sözler! "Utanıyorum"

Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray, sahasında Kasımpaşa'ya 3-1 yenildi. Mücadele sonrası sarı kırmızılılarda Arda Turan, açıklamalarda bulundu. Arda, "İşimiz çok zor. Çok zor durumdayız. Bu durumdan çıkmak zorundayız. Ligi, şampiyonluğu kaybettik. UEFA'ya kadar toparlanıp onu kendimize motivasyon yapmalıyız. Bu durum bize yakışmıyor. Utanmalıyız. Utanıyorum" dedi. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 20.01.2022- 22:30