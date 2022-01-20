GALATASARAY HABERİ: Cimbom'da gözler Luis Campos'ta! Keşfettikleri dikkat çekti...(GS spor haberi)

Süper Lig'deki kötü gidişata Domenec Torrent'in gelişi de engel olamadı. Sarı-kırmızılılarda başkan Burak Elmas son olarak futbolun patronu olarak dünyaca ünlü isim olan Luis Campos ile İstanbul'da bir araya geldi. Campos'un özelliği ise dünyaca ünlü futbolcuları keşfetmek. İşte Campos'un kariyeri boyunca keşfettiği futbolcular... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 20.01.2022- 11:26