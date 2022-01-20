Spor Toto Süper Lig'de kötü gidişatını sürdüren Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim ile yollar ayrıldıktan sonra büyük bir karara imza atıldı. Yeniden yapılanma kararı alan Burak Elmas ve yönetimi, dünya çapında ses getirecek bir transfer yaptı.
GALATASARAY HABERİ: Cimbom'da gözler Luis Campos'ta! Keşfettikleri dikkat çekti...(GS spor haberi)
Süper Lig'deki kötü gidişata Domenec Torrent'in gelişi de engel olamadı. Sarı-kırmızılılarda başkan Burak Elmas son olarak futbolun patronu olarak dünyaca ünlü isim olan Luis Campos ile İstanbul'da bir araya geldi. Campos'un özelliği ise dünyaca ünlü futbolcuları keşfetmek. İşte Campos'un kariyeri boyunca keşfettiği futbolcular... (GS spor haberleri)
Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 20.01.2022- 11:26
Sarı kırmızılılar, keşfedip çok düşük paralara transfer ettiği genç yetenekleri parlatıp, astronomik fiyatlara satma konusunda bir dünya markası olan futbol adamı Luis Campos takıma kazandırdı. Peki Luis Campos kimleri keşfetti?
İşte Campos'un kariyeri boyunca keşfettiği dünyaca ünlü isimler: