Fatih Terim sonrasında sarı kırmızılıların teknik direktörlüğüne getirilen Domenec Torrent'in raporu doğrultusunda çalışmalara başlayan Galatasaray'da, öncelik kaleci transferi olacak.
GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Galatasaray Fernando Muslera'nın yerini Steve Mandanda ile dolduruyor!
Galatasaray, deneyimli kalecisi Fernando Muslera'nın sakatlığı sonrasında kale bölgesinde sıkıntılar yaşamıştı. Bu mevkiye transfer yapmak isteyen sarı kırmızılılar, hedefini belirledi. Cimbom, Fransız kaleci Steve Mandanda'yı gündemine aldı. İşte flaş gelişmenin detayları... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 20.01.2022- 18:05 Güncelleme Tarihi: 20.01.2022- 18:10
Fransız medyası Foot Mercato'da yer alan habere göre, Galatasaray, Marsilya'da forma giyen 36 yaşındaki kaleci Steve Mandanda ile ilgileniyor.
Marsilya'nın Roma'dan Pau Lopez'i kadrosuna katmasının ardından yedek kaleci konumuna düşen Fransız file bekçisinin, takımdan ayrılmasının gündeme geldiği ifade edildi.