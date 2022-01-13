SAYGI DUYUYORUM

Fotomaç'ın haberine göre; Tek başına bir şey yapamayacağını ifade eden deneyimli çalıştırıcı, "Eski günler geride kaldı. Eski hocanıza da saygı duyuyorum. Ama artık yeni bir dönem... Tek yumruk olacağız. Hep birlikte Galatasaray'ı ayağa kaldıracağımıza inanıyorum" dedi. İdman boyunca futbolcularla yakından ilgilenen Torrent, yeni öğrencilerinin yapması gerekenleri ve onlardan istediklerini anlattı. Öte yandan Terim, bu sezon 6 maç, son 10 yılda ise 39 maç ceza almıştı. Bu nedenle takımı uzun bir süre yalnız bıraktı. Torrent takıma ve oyuna odaklanacak. 59 yaşındaki hoca kavgadan uzak duracak.