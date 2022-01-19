Gündemi sallayacak iddia! Shevchenko ve Galatasaray...

Süper Lig'de zirveden uzaklaşan Galatasaray'da bir yandan da düşme hattına yaklaşılması taraftarların yoğun tepkisini aldı. Sarı-kırmızılılarda bir diğer ilginç konu ise Domenec Torrent öncesi, Andriy Shevchenko'ya yapıldığı iddia edilen teklif oldu. İşte detaylar... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 19.01.2022- 14:23