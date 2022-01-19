Fatih Terim ile yollarını ayırdıktan sonra teknik direktörlük görevine Domenec Torrent'i getiren Galatasaray'ın İspanyol çalıştırıcı öncesinde Andriy Shevchenko ile görüştüğü ortaya çıktı.
Gündemi sallayacak iddia! Shevchenko ve Galatasaray...
Süper Lig'de zirveden uzaklaşan Galatasaray'da bir yandan da düşme hattına yaklaşılması taraftarların yoğun tepkisini aldı. Sarı-kırmızılılarda bir diğer ilginç konu ise Domenec Torrent öncesi, Andriy Shevchenko'ya yapıldığı iddia edilen teklif oldu. İşte detaylar... (GS spor haberleri)
Sarı-kırmızılıların o dönemde henüz Genoa'dan ayrılmamış olan ama ayrılma iddiaları artan Ukraynalı teknik adama teklifte bulunduğu belirtildi.
GALATASARAY'IN TEKLİFİNE RET
Football TV kanallarında da görev yapan Ukraynalı gazeteci Igor Bubras'ın haberine göre Shevchenko, Genoa'dan resmen ayrılmadan önce Galatasaray, kendisine bir teklifte bulundu. O süreçte İtalyan ekibinin başındaki görevini resmî anlamda sürdüren Shevchenko, bu teklifi reddetti.