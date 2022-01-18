Galatasaray'da Fernando Muslera'nın uzun süren sakatlığı sonrası kaleyi devralan İsmail Çipe'nin performansı büyük eleştiri toplarken, Domenec Torrent'in gelişi sonrası transfer çalışmaları hız kazandı.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Sürpriz kaleci hamlesi! Muslera'nın yerine Arijanet Muric
Fernando Muslera'nın uzun süreli sakatlığı sonrası kaleye geçen İsmail Çipe, sarı-kırmızılılarda yetersiz performansıyla dikkat çekti. Teknik direktör Domenec Torrent bu bölgeye takviye yapılmasını isterken, Manchester City'nin Adana Demirspor'a kiraladığı Arijanet Muric'in adını verdiği ortaya çıktı. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
İspanyol çalıştırıcı yaptığı analizler sonrası kaleci talebinde bulunurken, girişimler de hız kazanmıştı.
Hal böyle olunca devre arasında bir kaleci transferine kesin gözüyle bakılan Galatasaray için flaş bir iddia gündeme geldi.