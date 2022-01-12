Galatasaray, Fatih Terim ile yolların ayrılmasının ardından yeni teknik direktörünü bulmakta gecikmedi. Burak Elmas ve yönetimi, İspanyol teknik adam Domenec Torrent ile anlaşma sağladı. Fotomaç'ın haberine göre; 59 yaşındaki teknik direktör, bugün 1.5 yıllık sözleşme imzalayarak görevine başlayacak. Domenec Torrent ismi ilk olarak yardımcı antrenörlük için düşünülmüş ancak Fatih Terim bu talebi kabul etmemişti. Terim ile yolların ayrılmasının ardından Torrent, Galatasaray'da teknik direktörlük koltuğuna oturan isim oldu. Galatasaray'ın efsanevi ismi Terim'in ardından görev yapmak Torrent için oldukça 'zor olacak' yorumları yapılıyor.