MOTİVASYONU ARTIRMAK İSTİYOR



Cımbom, pazar günü ise Nef Stadı'nda lider Trabzon ile karşılaşacak. İlk maçından mağlubiyetle ayrılmanın şokunu yaşayan Torrent, bu iki karşılaşmadan da galibiyet çıkartmayı planlıyor. Fotomaç'ın haberine göre, İspanyol çalıştırıcı, bu iki maçta alınacak 6 puanla takımı tekrar motive edebileceğini düşünüyor. Hatay yenilgisi sonrasında, "Kendi düşündüklerinden daha iyi oyuncular" diyerek takımının özgüven sorunu yaşadığını ifade eden İspanyol hoca, dün de "Galatasaray'a yakışmayacak bir yerdeyiz. Herkes üzerine düşeni yapsın" dedi. Yönetimin de iki maç için prim açıklamayı düşündüğü öğrenildi.