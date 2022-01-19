YILDIZLARIN KAŞİFİ!

Son olarak Lille ve Monaco'da sportif direktörlük görevini üstlenen Luic Campos; Kylian Mbappe, Fabinho, Benjamin Mendy, Victor Osimhen ve Pepe gibi çok sayıda yıldızı dünya futboluna kazandırdı. Campos'un önemli kulüple de anılıyor.