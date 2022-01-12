Galatasaray'ın anlaşma sağladığı İspanyol çalıştırıcı Domenec Torrent'in son çalıştırdığı takım Flamengo'da görevine son verilmesi haberini Brezilya ekibinin taraftarlarının çılgınca kutladığı ortaya çıktı. Takvim'in haberine göre; Flamengo'nun Atletico Minero'ya 9 Kasım 2020'de 4-0 yenildiği maç sonrası İspanyol teknik adamın görevine son verilmesiyle ise Brezilya ekibinin taraftarlarının, bu haberi sevinçle karşıladığı ortaya çıktı. Flamengo taraftarlarının, Torrent'in görevine son verildiğini bildiren tweete yanıt olarak gönderdiği kutlama videoları, İspanyol hoca ile ilgili endişeleri artırdı. Flamengo taraftarları görev süresi boyunca Torrent'in oynattığı futboldan dolayı duydukları rahatsızlığı sosyal medya üzerinden dile getirmişti.