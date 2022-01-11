GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'dan Fatih Terim paylaşımı! İşte o mesaj...

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim ile yollar ayrılmıştı. Sarı kırmızılı kulüpten dün ayrılık resmen duyurulmuştu. Galatasaray'dan bugün bir paylaşım daha yapıldı. İşte detaylar...

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim ile yollar ayrılmıştı. Sarı kırmızılı kulüpten dün ayrılık resmen duyurulmuştu. Galatasaray'dan bugün bir paylaşım daha yapıldı.

İŞTE O PAYLAŞIM

DİĞER

GALATASARAY HABERLERİ