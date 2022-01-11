11 Ocak 2022, Salı

GALATASARAY

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'dan Fatih Terim paylaşımı! İşte o mesaj...

G.Saray’dan bir Terim paylaşımı daha!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 11.01.2022 Giriş Tarihi: 11.01.2022

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim ile yollar ayrılmıştı. Sarı kırmızılı kulüpten dün ayrılık resmen duyurulmuştu. Galatasaray'dan bugün bir paylaşım daha yapıldı. İşte detaylar...

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim ile yollar ayrılmıştı. Sarı kırmızılı kulüpten dün ayrılık resmen duyurulmuştu. Galatasaray'dan bugün bir paylaşım daha yapıldı.

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