Mbaye Diagne'nin sakatlığı ve Mostafa Mohamed'in milli takıma gitmesi nedeniyle ilk 11'de forma giyen Halil Dervişoğlu, yokları oynuyor. 22 yaşındaki oyuncu, Hatayspor maçında 58 dakika sahada kalmasına rağmen şut bile atamadı. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Diagne ve Mohamed'in yokluğunda ilk 11 şansı yakalayan Halil Dervişoğlu bu fırsatı kullanamadı. Fotomaç'ın haberine göre; 22 yaşındaki oyuncu, Hatay karşısında skor üretemediği gibi oyunda kaldığı 58 dakika içinde kaleye şut dahi çekmedi. Son olarak Süper Lig'in 15. haftasında Altay'ın ağlarını sarsan Halil, 17 lig maçında sadece 2 gol atarken 6 maçtır sessizliğini koruyor! Cimbom'da Diagne'nin 2, Mohamed'in ise 4 golü bulunuyor.