Galatasaray'da Fernando Muslera'nın sakatlığı sonrası kaleye geçen İsmail Çipe, kötü performansıyla dikkat çekiyor. 27 yaşındaki kaleci, kalesinde 19 isabetli şut görürken bunların 8'i gol oldu. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Çıpe'nin ilk 11'de forma giydiği 5 lig maçında rakipler 19 isabetli şut attı. Fotomaç'ın haberine göre; Sarı-kırmızılı takım 19 isabetli şutta ağlarında 8 gol gördü. İsmail'in forma giydiği maçlarda rakip takımlar neredeyse 2 isabetli şutta 1 gol buldu. İsmail Çipe, Galatasaray'ın Denizli ile oynadığı kupa maçında da forma giymiş, 3 gol yemişti. Penaltılara giden maçta kurtarış yapamadı.