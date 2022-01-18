Hatayspor deplasmanında tüm dikkatler, Fatih Terim'in yerine geçen Domenec Torrent'teydi. Tercihleri ve sistemi büyük bir merakla takip edilirken İspanyol hoca ilk maçında yetersiz bulundu. Fotomaç'ın haberine göre; Sadece 4 idmana çıkması nedeniyle çok eleştirilmese de kararları beğeni de toplamadı.
İşte Torrent'in dikkat çeken hataları:
Fatih'i denemek yerine bir türlü istenilen performansı sergileyemeyen İsmail Çipe ile başladı.
Cicaldau dururken Van Aanholt'a penaltı attırdı.
2-1'i korumak için Halil Dervişoğlu'nu çıkartıp Aytaç Kara'yı oyuna aldı.
Aytaç'ı stopere çekip, orta sahayı kalabalık tutmak istedi ama 2 gol yendi.
Takımı forvetsiz oynattı.
3-2 geriye düşüne kadar değişiklik yapmadı.