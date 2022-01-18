LİDER TRABZONSPOR DA SIRADA

Ligde en çok şampiyonluğu bulunan (22) takım unvanına sahip olan Galatasaray, artık küme düşme riskiyle karşı karşıya... Trabzon'un 23 puan gerisinde 13. sırada yer alan sarı-kırmızılı takım, düşme potasına ise sadece 6 puan uzaklıkta... Sarı-kırmızılı takım, perşembe günü 17. sırada yer alan Kasımpaşa ile karşılaşacak. Aslan, bu mücadeleyi de kaybetmesi halinde düşme hattına bir adım daha yaklaşacak. Bununla birlikte Kasımpaşa'dan sonra ise bu sezon fırtına gibi esen Trabzon ile karşılaşacak. Aslan, 2 maçı da kaybederse kendisini düşme potasında bulabilir.