Galatasaray'da Fatih Terim'in ayrılmasının ardından göreve getirilen Domenec Torrent'in maliyetinin çok uygun olduğu belirtilmişti. Hatta İspanyol teknik adamın 1.5 yıllık maliyetinin 1.5 milyon Euro olduğu iddia edilmişti. Ancak Torrent'in ve yardımcılarının sözleşme detayları ortaya çıktı.
GALATASARAY HABERLERİ - Domenec Torrent'in sözleşmesinin detayları ortaya çıktı! İşte alacağı ücret
Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına Domenec Torrent getirilmişti. İspanyol çalıştırıcının maliyetinin çok düşük olduğu öne sürülürken, Torrent ve yardımcılarıyla yapılan anlaşmanın detayları ortaya çıktı. İşte Domenec Torrent'in sarı-kırmızılı kulüpten alacağı ücret... (GS spor haberi)
SÖZLEŞME 1.5+1 YIL
Takvim'in haberine göre; 59 yaşındaki hocanın yarım sezonluk parası 5 ay boyunca 225 bin Euro aylık olarak ödenecek. Yani yarım sezonluk maliyeti 1 milyon 125 bin Euro'yu bulacak. Gelecek sezon ise 1.5 milyon Euro net ücret alacak. Ve 1 yıl da sözleşme opsiyonu bulunacak. 6 bin Euro'luk da ev kirası da Galatasaray kulübü tarafından ödenecek.
Şampiyonluk halinde 200 bin Euro, ligi ikinci, üçüncü veya dördüncü bitirmesi halinde ise 50 bin Euro bonus alacak. 4. sırada yer alma bonusu ise Galatasaray tarihinde bir ilk olacak.