SÖZLEŞME 1.5+1 YIL

Takvim'in haberine göre; 59 yaşındaki hocanın yarım sezonluk parası 5 ay boyunca 225 bin Euro aylık olarak ödenecek. Yani yarım sezonluk maliyeti 1 milyon 125 bin Euro'yu bulacak. Gelecek sezon ise 1.5 milyon Euro net ücret alacak. Ve 1 yıl da sözleşme opsiyonu bulunacak. 6 bin Euro'luk da ev kirası da Galatasaray kulübü tarafından ödenecek.