AHMET ÇAKAR: İsmail Kartal bir kahramandır. Şahsen tanırım, namusuna, şerefine, haysiyetine bir arkadaşı olarak kefilim. Onun nasıl düzgün bir adam olduğunu tüm camia hem biliyor hem de hissediyor. İsmail Kartal'ın alacağı kötü sonuçlar Ali Koç'a yazar ama hele Türkiye Kupası'nı alır, Avrupa'da da ilerlerse bu da canım kardeşim İsmail Kartal'a yazar. Ali Koç, çok iyi bir F.Bahçeli. Bununla ilgili en ufak bir kuşkum yok. Asla F.Bahçe'yi şahsi menfaatleri için kullanmıyor. Bununla ilgili de en ufak bir kuşkum yok. Ama şurası açık; beceremedi, beceremiyor. Çünkü zannediyor ki futbol kulüplerinin yönetimi Koç Holding'in yönetimi gibi kurumsal olursa başarı gelir. Futbolun dinamikleri bambaşka. Bu iş holding yönetmeye, fabrika yönetmeye benzemez. F.Bahçe'de tablo, korkunç karanlık.