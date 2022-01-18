AHMET ÇAKAR
Galatasaray içler acısı bir durumda. Yönetimin Torrent'i getirmekteki amacı, takımın menfaati değil istedikleri gibi at koşturacakları ortamı oluşturmak.
GALATASARAY HABERLERİ - Ahmet Çakar'dan çarpıcı Domenec Torrent ifadeleri! "Getirilme amacı..."
Teknik direktör Fatih Terim ile yollarını ayıran Galatasaray'da, bu göreve Domenec Torrent getirilmişti. İspanyol hoca çıktığı ilk maçta Hatayspor karşısında sahadan mağlup ayrıldı. Sabah Gazetesi yazarları geride kalan haftanın olaylarını mercek altına aldı. Öte yandan Ahmet Çakar ise Torrent hakkında çarpıcı ifadeler kullandı. İşte o sözler...
AHMET ÇAKAR
LEVENT TÜZEMEN
Başkan Elmas, büyük stres yaşıyor. Yönetimde her kafadan bir ses çıktığı için huzursuzluklar bitmiyor. Bir kaleci, iyi bir 6 numara, bir de golcü alınmalı
SORU: Galatasaray 13. sıraya indi. Yönetim içinde büyük huzursuzluklar var. Galatasaray'a reçete yazmak isteseniz ne yaparsınız?