Galatasaray'da bu sezon işler iyi gitmezken bir de penaltı krizi ortaya çıktı. Sezon başından bu yana 4 penaltı kazanan sarı kırmızılılar, bunların sadece 1'ini golle sonuçlandırdı.
GALATASARAY HABERİ: Aslan Radamel Falcao'yu arıyor!
Sarı kırmızılılar, yaptığı yeni transferlerin ardından, bu sezon kazandığı 4 penaltının üçünü kaçırdı. Penaltılar kaçınca ise akıllara Radamel Falcao geldi. Aslan'da 2 senede 7 penaltı atan Kolombiyalı, bu penaltıların hepsini gole çevirmişti.
Sezonun ilk maçındaki GZT Giresunspor mücadelesinde Diagne, penaltı atışından yararlanamamış, bu maçta kazanılan diğer penaltıyı ise Cicaldau gole çevirmişti. Beşiktaş maçında kazanılan penaltıyı Mohamed, son Hatay karşılaşmasındaki penaltıyı da Van Aanholt kaçırdı. Bu penaltılar Galatasaray'a puan kaybettirirken akıllara ise Radamel Falcao geldi. Galatasaray'ın aldığı transfer kararları dahilinde, Falcao sonrası takıma kazandırılan yeni isimler fayda sağlayamadı.
EN KRİTİĞİ FENERBAHÇE'YE
Eylül ayında yüksek maaşı nedeniyle Galatasaray'dan gönderilen Falcao, 2 sezon formasını giydiği Sarı-Kırmızılı takımda tam 7 kez penaltıda topun başına geçti. Kolombiyalı, 7 penaltıyı da golle sonuçlandırırken Galatasaray bu maçların 5'ini kazandı, 1'inde sahadan beraberlikle ayrıldı, 1'ini de kaybetti.