Süper Lig'in 21. haftasında Hatayspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Maçın 6. dakikasında geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden eski Galatasaray'lı futbolcu Ahmet Çalık anıldı. O anlar kameralara böyle yansıdı...

Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray, Hatayspor ile deplasmanda karşı karşıya gelirken, maçın 6. dakikasında Ahmet Çalık anıldı.



Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Ahmet Çalık, son olarak Konyaspor forması terletiyordu.



AHMET ÇALIK NEDEN ANILDI?

Ankara-Niğde otoyolunda seyir halinde olan Ahmet Çalık, Gölbaşı Hacılar mevkisinde şarampollere yuvarlanmıştı. 28 yaşındaki milli futbolcu Ahmet Çalık, yalnız olduğu araçtan canlı çıkamamıştı.



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(GÖRÜNTÜ BEIN SPORTS'TAN ALINMIŞTIR)