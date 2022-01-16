Galatasaray'ın, yeni hocası Domenec Torrent, Hatayspor karşılaşması öncesi açıklamalarda bulundu.

İŞTE TORRENT'İN SÖZLERİ:

"Yeni kaybımız genç oyuncu Ahmet Çalık için üzgünüm. Kalbimiz, bütün ailesi ve sevdikleriyle birlikte."

"Çalışmak için az zamanız oldu. Ancak antrenörlerimiz her detaya dikkat ettiler. Elimizden geldiği kadarıyla bu maça hazırız."