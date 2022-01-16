Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent Hatayspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu!
Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray, deplasmanda Hatayspor'a konuk olacak. Zorlu mücadele öncesi sarı kırmızılıların Fatih Terim'den boşalan teknik direktörlük görevine getirdiği Domenec Torrent, açıklamalarda bulundu. İşte Torrent'in sözleri... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 16.01.2022- 18:32 Güncelleme Tarihi: 16.01.2022- 18:37
Galatasaray'ın, yeni hocası Domenec Torrent, Hatayspor karşılaşması öncesi açıklamalarda bulundu.
İŞTE TORRENT'İN SÖZLERİ:
"Yeni kaybımız genç oyuncu Ahmet Çalık için üzgünüm. Kalbimiz, bütün ailesi ve sevdikleriyle birlikte."
"Çalışmak için az zamanız oldu. Ancak antrenörlerimiz her detaya dikkat ettiler. Elimizden geldiği kadarıyla bu maça hazırız."