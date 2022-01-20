Süper Lig'de heyecan 22. hafta maçlarıyla devam ediyor. Galatasaray sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Yeni hocası Domenec Torrent ile ilk maçından mağlubiyetle ayrılan Sarı-Kırmızılılar bu müsabakayı kazanmak isterken, konuk ekip Kasımpaşa da 3 puanı hanesine yazırmak istiyor. İşte Galatasaray Kasımpaşa maçının muhtemel 11'leri... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Bu sezon beklentilerin altında kalan ve hoca değişikliğine giden Galatasaray, bugün zorlu bir maça daha çıkacak. Sarı-kırmızılı ekip sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Nef Stadı'nda yapılacak maç saat 20.00'de başlayacak. Sonucu merakla beklenen karşılaşmayı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. Son 10 maçında sadece 1 galibiyet alabilen Aslan, yaşadığı puan kayıplarıyla alt sıralara yaklaştı. Süper Lig'de 3 puanlı sisteme geçilen 1987- 1988'den bu yana 21. haftalar itibarıyla en kötü sezonunu geçiren sarı-kırmızılı takım, topladığı 27 puanla haftaya 13. sırada girdi. Galatasaray, arka arkaya aldığı kötü sonuçlarla küme düşme hattındaki rakibi Kasımpaşa'nın sadece 6 puan önünde bulunuyor.

TORRENT İLK MAÇINI KAYBETTİ

Fotomaç'ın haberine göre, Sarı-Kırmızılılar, ligin 12. haftasıyla başlayan süreçte 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 yenilgi yaşadı. Söz konusu karşılaşmalarda 9 gol atan Cimbom, kalesinde ise 14 gole engel olamadı. -2 averajı bulunan Galatasaray, Kasımpaşa karşısında kazanması halinde rahat bir nefes alacak. Puan kaybı halinde ise düşme hattına biraz daha yaklaşacak ve korkulu rüya görmeye devam edecek. Terim ile yolların ayrılmasından sonra takımın başına geçen Domenec Torent, ilk sınavını deplasmanda Hatayspor karşılaşmasında verdi. Galatasaray, sahadan 4-2'lik yenilgiyle ayrılırken Torrent, Kasımpaşa mücadelesiyle hem ilk kez sarı-kırmızılı taraftarların önüne çıkacak hem de ilk galibiyetini arayacak.

3 FUTBOLCU SINIRDA

Galatasaray'da Kasımpaşa maçı öncesinde 3 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda Christian Luyindama, DeAndre Yedlin ve Ömer Bayram, Kasımpaşa karşısında kart görmeleri halinde ligin 23. haftasında Nef Stadyumu'nda oynanacak olan Trabzonspor maçında cezalı duruma düşecek.

EKSİKLER KORKUTUYOR

Galatasaray'da 8 futbolcu, farklı nedenlerle bugün karşılaşmada forma giyemeyecek. Sakatlıkları bulunan Muslera, Mbaye Diagne, Işık Kaan Arslan ve Ryan Babel maçta yer almayacak. Sarı-kırmızılılar, kırmızı kart cezalısı Taylan ve sarı kart cezalısı Berkan Kutlu'dan yararlanamayacak. Milli takımda olan Feghouli ile Mohammed de süre alamayacak.

ORTA SAHAYA AYTAÇ KARA

Bu sezon ligde ilk kez Hatay'da 4 gol yiyen Galatasaray'da Victor Nelsson'un yokluğu hissedildi. Yerine forma giyen Alpaslan, Danimarkalı stoperin boşluğunu dolduramadı. Cezası biten Nelsson, Kasımpaşa maçında 11'e geri dönecek. Marcao ile birlikte savunmada forma giyecek. Cezalı Taylan ve Berkan'ın yokluğunda ise 6 numaraya Aytaç Kara geçecek. Torrent, Hatay maçının ikinci yarısında Aytaç'ı savunmada kullanmıştı.

GALATASARAY-KASIMPAŞA MUHTEMEL 11'LER

GALATASARAY: FATIH, BOEY, NELSSON, MARCAO, AANHOLT, AYTAÇ, CICALDAU, EMRE, MORUTAN, KEREM, HALIL

KASIMPAŞA: ERTUĞRUL, OUANNES, TARKAN, EREN E., BRECKA, HADERGJONAJ, TRAVNIK, HAJRADINOVIC, DOĞUCAN, AHMET, UMUT