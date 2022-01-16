Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Domenec Torrent ile ilgili her gün yeni bir gelişme yaşanıyor… Terim'in halefinin sözleşmesinin sarı-kırmızılıların tarihinde görülmemiş bonuslara sahip olduğu ortaya çıktı. Şampiyonluk iddiası kalmayan sarı-kırmızılı takımda yönetim, yeni hocasını Avrupa hedefine motive etmeye çalıştı.
GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray'da Domenec Torrent'in sözleşmesinde dikkat çeken madde!
Galatasaray, Giresunspor mağlubiyetinin ardından Fatih Terim ile yolları ayırmış ve hemen ertesi gün Domenec Torrent ile anlaşmaya varmıştı. Sarı kırmızılıların yeni teknik direktörünün sözleşmesinde flaş bir detay ortaya çıktı. İşte dikkat çeken o madde... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 16.01.2022- 06:40
İspanyol çalıştırıcı için sözleşmeye lig ikinciliği, üçüncülüğü hatta dördüncülüğü için geçerli başarı primleri koyuldu. Bu arada Fatih Terim'e sadece lig şampiyonluğu için 3 milyon TL prim ödenecekti.