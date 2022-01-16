Galatasaray, ara transfer döneminde yıldız bir ismi listesine aldı. Torrent'in talebi doğrultusunda Sarı-Kırmızılı kurmaylar Premier Lig'de Chelsea forması giyen orta saha oyuncusu Ross Barkley'i kadrosuna katmak için harekete geçmeye hazırlanıyor.
GALATASARAY HABERLERİ: Ross Barkley yarışı kızıştı! İşte Galatasaray'ın yapacağı teklif
Fatih Terim ile yolları ayırıp Domenec Torrent'i takımın başına getiren Galatasaray, tecrübeli yıldız Ross Barkley'i kadrosuna katmak istiyor. Sarı kırmızılılar, Chelsea'li oyuncu için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sunacak. Yıldız orta sahayı Newcastle, Leeds ve Burnley de istiyor. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 16.01.2022- 06:40
28 yaşındaki İngliz oyuncuyu satın alma opsiyonu ile birlikte kiralamak isteyen Galatasaray yönetimi, bunun için birçok kulüple yarışmak zorunda kalacağı gibi yaklaşık 13 milyon Euro olan bonservis ücretini düşürmek için ciddi bir mesai harcayacak.
Takvim'in haberine göre sarı-Kırmızılı kurmaylar ilk etapta 8 milyon Euro gibi satın alma opsiyonunu sözleşmeye koydurmak için çaba sarfedecek. Ancak Ross Barkley'i Newcastle United, Leeds United ve Burnley gibi İngiliz kulüpleri dışında bazı İtalyan takımlarının da istediği öğrenildi. Birçok önemli kulübün listesindeki Barkley için G.Saray yönetimini zorlu bir süreç bekliyor.