Takvim'in haberine göre sarı-Kırmızılı kurmaylar ilk etapta 8 milyon Euro gibi satın alma opsiyonunu sözleşmeye koydurmak için çaba sarfedecek. Ancak Ross Barkley'i Newcastle United, Leeds United ve Burnley gibi İngiliz kulüpleri dışında bazı İtalyan takımlarının da istediği öğrenildi. Birçok önemli kulübün listesindeki Barkley için G.Saray yönetimini zorlu bir süreç bekliyor.