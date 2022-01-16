Fatih Terim ile yolların ayrılmasının ardından Galatasaray'ın yeni teknik patronu olan Domenec Torrent, transfer için kolları sıvadı. İspanyol teknik adam hem ara transfer hem de sezon sonu transferleri için uzun süre birlikte çalıştığı Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola'dan yardım istedi.
Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent Pep Guardiola'dan destek istedi!
Galatasaray'ın yeni hocası Domenec Torrent, Manchester City'nin teknik direktörü Guardiola'dan transfer yardımı istedi. Torrent, Guardiola'nın kadroda düşünmediği oyuncuları değerlendirmeyi planlıyor. Torrent, Guardiola ile birlikte Barça ve City'de uygulanan sistemi sarı kırmızılılara yerleştirmek ve transferleri de buna göre yapmak istiyor. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Guardiola ile bir görüşme yaptığı öğrenilen Torrent, İngiliz ekibinin kadroda düşünmediği ve satış listesine koyacağı isimler için yardım istedi. Guardiola'nın da kendisine elinden geleni yapacağını ilettiği ifade ediliyor.
Guardiola ile Domenec Torrent'in sisteminin benzerliği nedeniyle Guardiola ile çalışan oyuncuların uyum sağlamada fazla sorun çıkarmayacağı da öngörülüyor.