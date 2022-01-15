Son olarak Fatih Terim ile yollarını ayıran ve teknik direktörlük görevine Domenec Torrent'i getiren Galatasaray'da değişim devam ediyor. Sarı kırmızılılarda sportif direktörlük görevine ise Mario Branco getirildi. İşte detaylar...

Galatasaray, Sportif Direktör olarak Portekizli Mario Branco ile anlaşma sağladı.

Galatasaray'ın yeni Sportif Direktörü Branco, Beşiktaş- Gaziantep FK maçını Vodafone Park'ta izledi. Branco Cumartesi günü de Karagümrük - Rizespor maçını statta takip etti.

KARİYERİNE SCOUT OLARAK BAŞLADI

Hürriyet'in haberin göre, son olarak Famalicao'da Sportif Direktör olarak görev yapan Branco, öncesinde Portekiz kulüpleri Leixoes ve Estoril'de, Romen kulübü Astra'da, Hırvat kulübü Hajduk Split'te ve Yunan kulübü PAOK'ta görev aldı.

Kariyerine Pontevedra'da scout olarak başlayan 46 yaşındaki Portekizli, Wisla Krakow, Zaglebie Lubin ve Steaua Bükreş'te de aynı görevi sürdürdü. Branco, 2009'da Leixoes ile sportif direktörlüğe adım attı.



