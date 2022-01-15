Galatasaray'da geçtiğimiz günlerde teknik direktör Fatih Terim ile yollar ayrılmıştı. Sarı kırmızılılarda Terim'in ayrılığının ardından yardımcı antrenörler Necati Ateş ve Selçuk İnan'ın da görevine son verildi. Galatasaray, sosyal medya hesabından bir veda mesajı yayınladı.

Galatasaray'da geçtiğimiz günlerde teknik direktör Fatih Terim ile yollar ayrılmıştı. Sarı kırmızılılarda Terim'in ayrılığının ardından yardımcı antrenörler Necati Ateş ve Selçuk İnan'ın da görevine son verildi. Galatasaray, sosyal medya hesabından bir veda mesajı yayınladı.

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