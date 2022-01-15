Galatasaray'da geçtiğimiz günlerde teknik direktör Fatih Terim ile yollar ayrılmıştı. Sarı kırmızılılarda Terim'in ayrılığının ardından yardımcı antrenörler Necati Ateş ve Selçuk İnan'ın da görevine son verildi. Galatasaray, sosyal medya hesabından bir veda mesajı yayınladı.
İŞTE O PAYLAŞIM
Futbol A Takımı için yaptığınız çalışmalarla Galatasaray'a katkı sağladınız. Hizmetleriniz ve başarılarınız, Sarı Kırmızı'nın şanlı tarihinde hak ettiği değerli yeri alacaktır. Kariyerinizin bundan sonraki adımlarında sizlere başarılar diliyor, camiamız adına teşekkür ediyoruz. pic.twitter.com/ubjQ8Mzms9— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) January 15, 2022