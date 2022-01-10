10 Ocak 2022, Pazartesi
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İŞTE ASLAN'IN RAKAMLARI
Sarı-kırmızılı ekip, ligin en çok hücum girişimi yapan takımı (439) durumunda ancak sadece 24 golü var. Yüzde 5.5'lik başarı oranı tutturarak bu değerde ligin Malatya ile birlikte en kötüsü oldu. Terim'in takımı, atakları bitirme değerinde geçmiş yıllarını da arattı. Geçen sezon ligin en iyi 3. takımı (%10.9) olurken, 2019-20'de %13.2'lik oran tutturdu. Şampiyon olduğu 2018-19'da ilk sırada (%21.4), 2017- 18'de (20.9) ikinci basamaktaydı.
GALATASARAY HABERLERİ - Fatih Terim isyan etmişti! Süper Lig'in en kötü...
Galatasaray'da Giresunspor maçında da girilen pozisyonların değerlendirilememesi nedeniyle Fatih Terim çileden çıkmıştı. Sarı-kırmızılılar bu sezon ligin en çok hücum girişimi yapan takımı (439) olurken, yüzde 5.5'lik başarı oranı tutturarak bu değerde ligin Malatya ile birlikte en kötüsü oldu.
Gol sorununa çözüm üretemeyen Galatasaray, tarihinin en kötü dönemlerinden birini yaşıyor. Sabah'ın derlediği habere göre Teknik direktör Fatih Terim de 1-0 yenildikleri Giresun maçı sonrası bu duruma, "Bariz ve basit golleri atamıyoruz. Bunu söylemekten gına geldi" diyerek isyan etti. Üçüncü bölgede bitiricilik problemi yaşayan sarı-kırmızılı takımda Halil (2 gol), Diagne (2), Mohamed (5), Babel (0) gibi isimler sezon boyu beklentileri karşılayamadı. Atak geliştirmede sorunu olmayan Galatasaray'ın asıl problemini istatistikler ortaya koyuyor.
İŞTE ASLAN'IN RAKAMLARI
Sarı-kırmızılı ekip, ligin en çok hücum girişimi yapan takımı (439) durumunda ancak sadece 24 golü var. Yüzde 5.5'lik başarı oranı tutturarak bu değerde ligin Malatya ile birlikte en kötüsü oldu. Terim'in takımı, atakları bitirme değerinde geçmiş yıllarını da arattı. Geçen sezon ligin en iyi 3. takımı (%10.9) olurken, 2019-20'de %13.2'lik oran tutturdu. Şampiyon olduğu 2018-19'da ilk sırada (%21.4), 2017- 18'de (20.9) ikinci basamaktaydı.
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