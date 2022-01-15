Galatasaray Başkanı Burak Elmas, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Son dönemde yönetim kurulu üyesi Işıtan Gün'ün tepki çeken paylaşımlarıyla ilgili olarak Elmas, "Kabul etmemiz mümkün değil" ifadelerini kullandı.
İŞTE O PAYLAŞIM
Kabul etmemiz mümkün değil. Yönetim kurulu üyemiz Sayın Işıtan Gün konu hakkında gereken açıklamayı yapacaktır.— Burak Elmas (@burakelmas_tr) January 15, 2022
IŞITAN GÜN ÖZÜR DİLEDİ
Bugün ortaya çıkartılan ve on yılı aşkın bir zaman evvel sosyal medyada kullanmış olduğum ifadelerden içtenlikle üzüntü duyuyorum. Bu ifadelerin neden bugün araştırılıp ortaya çıkartıldıklarını biliyorum ancak bu durum yapmış olduğumu mazur göstermez.— Işıtan Gün (@isitangun) January 15, 2022