SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan flaş paylaşım! "Kabul etmemiz mümkün değil"

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Son dönemde yönetim kurulu üyesi Işıtan Gün'ün tepki çeken paylaşımlarıyla ilgili olarak Elmas, "Kabul etmemiz mümkün değil" ifadelerini kullandı. İşte o paylaşım...

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 15.01.2022- 17:13 Güncelleme Tarihi: 15.01.2022- 17:43