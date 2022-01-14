Önünde Gianluigi Donnarumma ve Keylor Navas gibi iki ünlü isim olduğu için bu sezon sadece 1 maçta forma giyemeyen Rico'nun takımdan ayrılmak istediği belirtiliyor. Torrent'in 1. yardımcısı olan Guerrero'nun 2018 yılında Sevilla'da görev yaptığı dönem, Rico ile kısa bir süre de olsa beraber çalışma fırsatı bulduğu ve tecrübeli kaleci için çok olumlu rapor verdiği öğrenildi.