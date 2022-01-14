1.5 YILLIĞINA GALATASARAY'A GELİR

Fotomaç'ın haberine göre; Başkan Burak Elmas'ın önüne koyduğu ve açığı kapatması düşünülen ismin Barcelona B takımında forma giyen, zaman zaman A takımla da çalışan Alvaro Sanz olduğu öğrenildi. 2001 doğumlu Sanz'ın istatistik özellikleri, futbol anlayışı ve Barcelona yönetiminin kendisiyle ilgili düşüncelerini paylaştı. Yetiştirme amaçlı 1.5 yıllığına teklif yapılırsa Barcelona'nın Sanz'ı kiralama ihtimali olduğunu anlattı. 14 yaşından beri Barcelona alt yapısında olduğunu La Masia'dan yetiştiğinden bahsetti. Sanz'ın çok ciddi bir geleceği olduğunu iddia eden Torrent, ünlü menajerlik şirketiyle anlaşmasının da bunun bir göstergesi olduğunu söyledi. Elmas da gerekli temasların başlaması talimatı verdi.

